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Индия ввела запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана

First News Media11:35 - Сегодня
Индия ввела запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана

Индия вводит немедленный запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана, который будет действовать до дальнейшего уведомления, говорится в распоряжении генерального директората внешней торговли Индии «Прямой или непрямой импорт или транзит всех товаров, происходящих из Пакистана или экспортируемых из него, независимо от того, могут ли они свободно ввозиться или разрешены иным образом, должны быть немедленно запрещены до дальнейших распоряжений.

Это ограничение введено в интересах национальной безопасности и государственной политики», - отмечается в уведомлении директората.

Там отметили, что «любое исключение из этого запрета требует предварительного одобрения правительства Индии», а само распоряжение начинает действие «с немедленным вступлением в силу до дальнейших распоряжений».

Напряженность между Индией и Пакистаномобострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

Источник: РИА Новости

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