В Армении расширяют охват призыва: возрастной порог поднимут

В Армении предлагают повысить предельный возраст для прохождения срочной военной службы с 27 до 37 лет.

С соответствующей законодательной инициативой выступил депутат от правящей партии «Гражданский договор» Айк Саркисян, сообщает газета «Жоговурд».

В рамках предложения планируется внести изменения в закон «О военной службе и статусе военнослужащего»,а также дополнения в закон «О государственной пошлине» и Уголовный кодекс Армении.

Кроме повышения возрастного порога для службы, предлагается установить пошлину в 15 млн драмов (около 40 тысяч долларов) для мужчин, сменивших гражданство до 18 лет. Эта сумма позволит уклонившимся от армии гражданам старше 27 лет избежать уголовного преследования.

Цель инициативы — увеличить численность призывников и предотвратить случаи отказа от гражданства Армении среди мужчин.