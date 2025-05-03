Кения проявляет интерес к азербайджанской модели ASAN Xidmət

В рамках визита в Кению замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчына Рафиева в Найроби состоялись первые политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Как сообщили 1news.az в МИД, заседание прошло под председательством Ялчына Рафиева и его кенийского коллеги Абрахама Корира Сингоеи.

В рамках консультаций обсуждены положительная динамика двусторонних политических, экономических, гуманитарных и межпарламентских связей, а также вопросы взаимодействия на международных платформах.

Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития сотрудничества, которое продолжается уже 20 лет с момента установления дипломатических отношений.

Особо подчеркнута важность расширения взаимодействия в сферах информационно-коммуникационных технологий, цифровой экономики, продвижения модели ASAN Xidmət, энергетики, сельского хозяйства, туризма и образования.

В ходе визита Ялчын Рафиев был принят премьер-министром Кении, министром иностранных дел и по делам диаспоры Мусалией Мудавади. Отмечено, что проведение первых политических консультаций станет важным шагом в углублении сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате.