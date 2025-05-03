СМИ: Суд в Боливии восстановил ордер на арест Моралеса

Суд боливийского департамента Ла-Пас приостановил действие решения судьи, отменившего ордер на задержание экс-президента страны Эво Моралеса, подозреваемого в торговле людьми.

Об этом сообщила газета El Deber.

По ее данным, судья Франс Сабалета постановил временно отменить все решения судьи Лилианы Морено, касающиеся Моралеса, в связи с полученным иском о защите прав предполагаемой жертвы. Таким образом Сабалета восстановил действие ордера и остановил передачу дела в другой департамент.

Ранее судья Морено из департамента Санта-Крус постановила остановить расследование, которое вела прокуратура департамента Тариха в отношении Моралеса, и передать дело в департамент Кочабамба, где живет экс-президент.

В декабре 2024 года прокуратура Тарихи сообщила, что выдвинула в отношении 65-летнего Моралеса обвинения в торговле людьми и запросила ордер на его задержание. По версии следствия, родители 15-летней девушки познакомили ее с Моралесом ради карьеры в госсекторе. Предположительно, в результате связи с экс-президентом несовершеннолетняя забеременела. В январе суд Тарихи удовлетворил ходатайство прокуратуры о выдаче ордера на задержание.

В 2020 году при правительстве и.о. президента Жанин Аньес министерство юстиции инициировало расследование в отношении Моралеса по подозрению в растлении несовершеннолетней, однако оно не было завершено. Экс-президент считает себя жертвой политического преследования.

Источник: ТАСС