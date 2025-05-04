Депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов задержан в московском аэропорту, его депортируют

Как известно, по приглашению российской стороны и при организационной поддержке ИВ Абшеронского района азербайджанская делегация отправилась в Астраханскую область России для участия в мероприятиях, посвященных годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает АПА, депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов, входивший в состав делегации, был задержан в московском аэропорту и ему не разрешили сесть на самолет, летевший в Астрахань. A.Бадамову сообщили о том, что ему запрещен въезд в страну. Относительно этого шага не было дано никаких объяснений, но предполагается, что ему запретили въезд в Россию из-за его деятельности. В настоящее время Азер Бадамов находится в самолете и возвращается обратно.

Скорее всего, российская сторона внесла депутата Азера Бадамова в «черный список» из-за Валуева, выступившего в СМИ с заявлениями, оскорбляющими азербайджанский народ и азербайджанское государство. В последнее время в России усиливается тенденция к принятию решений, руководствуясь мышлением, основанным на дискриминации и расизме. В этом плане можно отметить шаги, предпринятые в отношении граждан стран СНГ, кибератаки, совершенные против Азербайджана, и прочее.