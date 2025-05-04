Путин рассказал, что постоянно думает насчет будущего преемника
Президент России Владимир Путин постоянно обдумывает, кто мог бы стать его преемником на высшем посту.
Но главный выбор будет за гражданами, подчеркнул глава государства.
В документальном фильме телеканала "Россия" Путину задали вопрос, думает ли он, "что дальше и кто дальше".
"Я всегда об этом думаю", - отреагировал президент. Он пояснил, что постоянно смотрит на возможных кандидатов и оценивает их потенциал. Однако свой голос Путин не считает решающим.
"Ясно, что есть предвыборные технологии, есть административный ресурс. Но все-таки в конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями. Шанс сделать что-то по-серьезному вряд ли будет у человека, за которым не стоит доверие народа. Это абсолютно принципиальный вопрос. Поэтому, когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны", - подытожил Путин.
Источник: ТАСС