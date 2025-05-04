Французский политик Филиппо раскритиковал Зеленского из-за угроз на 9 мая

Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал Владимира Зеленского сумасшедшим из-за угроз главам государств, которые планируют принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Москве 9 мая.

"Он совершенно сумасшедший! Этот безумный порыв, его подталкивают в этом направлении Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия", - написал политик в X.

Президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Как сообщил Кремль, "на этот период останавливаются все боевые действия". Владимир Зеленский отверг это предложение, требуя более длительной паузы и на своих условиях, а также выступил с угрозами празднованию Дня Победы в Москве.