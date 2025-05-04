ГЭЦ провел экзамен по азербайджанскому языку - ОБНОВЛЕНО

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана в рамках выпускного экзамена для учащихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений с преподаванием на языках, отличных от азербайджанского, сегодня провел экзамен по азербайджанскому языку (как государственному).

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, экзамен также сдавали выпускники прошлых лет, которые сдают вступительный экзамен в высшие и средние специальные учебные заведения на языке, отличном от азербайджанского.

Экзамены в Баку и регионах были организованы в 118 зданиях, в них ожидалось участие 27 337 человек.

Отметим, что после завершения экзамена участникам было разрешено забрать с собой вопросник. Правильные ответы на тестовые задания (закрытого типа), использованные на экзамене, будут размещены на сайте ГЭЦ завтра в течение дня.

Напомним, что экзамен по азербайджанскому языку проводится дважды. Информация о дате следующего экзамена и днях регистрации будет предоставлена позже.

09:10

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамен по азербайджанскому языку (как государственному) в рамках выпускного экзамена для учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений, где обучение ведется на языках, отличных от азербайджанского, а также для выпускников прошлых лет, сдающих вступительные экзамены в высшие и средние специальные учебные заведения на языке, отличном от азербайджанского.

Как сообщили Report в Центре, экзамен также сдают выпускники прошлых лет, сдававшие вступительные экзамены в высшие и средние специальные учебные заведения не на азербайджанском языке.

Экзамен организован в 21 городе и районе в 118 зданиях и начинается одновременно во всех пунктах — в 10:00. Пропуск участников в здания завершается в 09:45, после чего опоздавшие не допускаются.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).