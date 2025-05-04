В Джалилабадском районе обнаружено древнее поселение - ФОТО

В Джалилабадском районе Азербайджана обнаружено древнее поселение.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, после проливных дождей, прошедших несколько дней назад, в селе Узунтепе произошёл оползень вдоль канала, в результате чего обнажились исторические слои.

По словам историка и исследователя Алескера Мирзазаде, найденное поселение охватывает примерно 4-5 га.

"Судя по обнаруженным артефактам, можно сказать, что памятник является многослойным. Ранее через эту территорию был проложен канал, вырытый на глубину 3-4 метров, что привело к разрушению и смешению культурных слоёв. Оползень произошёл в районе, где сбрасывался грунт с канала. Среди находок преобладают артефакты бронзового, железного веков и средневековья. Конечно, это моё предположение. Более точные выводы можно будет сделать после дополнительных исследований".

По словам исследователя, на месте были обнаружены обломки керамических изделий, изготовленных из глины, фрагменты кувшинов и сосудов различной формы и типа, остатки строений из глиняного кирпича, шлак с примесями металла, следы очагов, а также обломки разнообразной глиняной посуды (фигурные кувшины с узким горлышком, горшки, тарелки и др.).

А.Мирзазаде отметил, что по факту обнаружения древнего поселения уже направлено обращение в соответствующие государственные органы.