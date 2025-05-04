Обнародована фактическая погода в Азербайджане

В большинстве регионов Азербайджана продолжается ветреная и дождливая погода, местами наблюдаются интенсивные ливни.

Об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации на 10:00 воскресенья, в Губе выпало 17 мм осадков, Агдаме - 16, Хыналыге - 15, Исмаиллы, Нахчыване, Халтане и Шахдаге - 14, Гёйчае - 12, Джульфе, Шабране, Шахбузе, Габале и Шабране - 10, Шамахы - 6, Хачмазе, Барде, Тертере, Зардабе, Алтыагадже, Астаре, Нафталане, Гусаре, Огузе, Ярдымлы, Гядабейе, Мингячевире, Кюрдамире, Лерике, Шаруре, Геранбое, Евлахе, Бейлагане, Гёйгёле, Гяндже, Шеки, Ордубаде, Дашкесане, Билясуваре, Лянкяане, Шамкире, Загатале, Джейранчёле, Джалилабаде, Гобустане и Нефтчале - 5 мм.

В ведомстве указали, что 3 мая примерно в 23:25 в Шахбузе выпал град диаметром 5 мм, а 4 мая около 00:10 в Нахчыване выпал град диаметром 21 мм.

В ряде районов наблюдается западный ветер, максимальная скорость которого в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Алтыагадже и Нефтчале достигает 20, в Джульфе 19, в Гяндже 18 м/с.

В Сумгайыте, Дашкесане, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Шамахы, Грызе, Шеки, Габале, Гусаре, Гобустане, Гёйчае, Зардабе, Шаруре, Гахе и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.