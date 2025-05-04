В Губе автомобиль врезался в бордюр: есть погибший и раненый

В Губе произошло дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями.

Об этом сообщает Азертадж.

Авария случилась на проспекте Гейдара Алиева. Автомобиль марки Toyota с государственным номером 77 DB 649 потерял управление и врезался в бордюр. По словам очевидцев, в результате ДТП один человек погиб, другой получил ранения и был доставлен в Центральную больницу Губинского района.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По факту аварии ведётся расследование.