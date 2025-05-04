В Губе автомобиль врезался в бордюр: есть погибший и раненый
В Губе произошло дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями.
Об этом сообщает Азертадж.
Авария случилась на проспекте Гейдара Алиева. Автомобиль марки Toyota с государственным номером 77 DB 649 потерял управление и врезался в бордюр. По словам очевидцев, в результате ДТП один человек погиб, другой получил ранения и был доставлен в Центральную больницу Губинского района.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
По факту аварии ведётся расследование.
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