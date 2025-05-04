В Германии пообещали усилить контроль на границах

Будущий министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (ХСС) рассказал о намерении усилить контроль на границах и ужесточить миграционную политику страны.

Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

«Первые решения будут приняты после вступления в должность. Будет усилен пограничный контроль и увеличено количество отказов на въезд. Необходимо снизить цифры по нелегальной миграции», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В марте глава Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц говорил, что ХДС совместно с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) договорились ужесточить миграционную политику.

По словам главы политической партии, в планах у партнеров расширение числа правовых инструментов для борьбы с нелегальной миграцией, а также усиление пограничного контроля. Также в ХДС/ХСС намерены свернуть программы по добровольному приему беженцев, в том числе из Афганистана, а также существенно расширить полномочия полиции. При этом некоторым мигрантам запретят привозить в Германию свои семьи.

Источник: Gazeta.ru