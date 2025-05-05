Спикер парламента Армении обвинил Россию в проведении гибридной войны против РА

Председатель армянского парламента Ален Симонян заявил, что Россия тратит большие деньги на гибридную войну с Арменией.

По его словам, эта война периодически активизируется, в ней задействованы некие российские эксперты с армянскими фамилиями, которые пытаются «менять власть», анонсировать митинги и так далее в Армении.

Симонян уверен, что эти попытки активизируются к парламентским выборам 2026 года и будут иметь обратный эффект, а рейтинг правящей партии «Гражданский договор» удвоится.

В целом Симонян угрозы переворота в стране не видит, поскольку, по его словам, доверяет народу. Он утверждает, что такие цели ставились еще с 2020 года, но безрезультатно.

Поясняя причины проводимой в отношении Армении гибридной войны, спикер заявил, что не всем нравится самостоятельность Иревана.

«По их мнению, Армения всегда должна быть зависима от какого-то центра, иметь старшего брата и думать, что без большого брата или сверхдержавы ее съедят, а своим существованием она обязана ему», - сказал Симонян, добавив, что это было нужно, чтобы в ООН и на других международных площадках Армения голосовала так, как это хочется «большому брату». Изменение ситуации делает Армению менее управляемой для него.

Источник: News.am