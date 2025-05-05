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#AzərbaycanMüəllimləri: TikTok объявляет конкурс при поддержке Министерства науки и образования

First News Media15:23 - Сегодня
#AzərbaycanMüəllimləri: TikTok объявляет конкурс при поддержке Министерства науки и образования

Ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok впервые запускает национальный конкурс #AzərbaycanMüəllimləri при поддержке Министерства науки и образования Азербайджанской республики.

«В конкурсе могут принять участие как школьные учителя, так и преподаватели колледжей и учреждений высшего образования: для участия им нужно опубликовать на платформе познавательные видеоролики по своему предмету. Три победителя конкурса получат ценные призы - смартфоны iPhone 16 Pro», - сообщает 1news.az со ссылкой на TikTok.

Сообщество TikTok объединяет огромное и постоянно растущее количество авторов познавательного контента. Так, в прошлом году платформа при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики запустила инициативу #TikTokdanÖyrən, направленную на развитие познавательного контента в стране: в рамках проекта пользователями было создано почти 22 тысячи познавательных видеороликов.

Особую популярность платформа завоевывает по всему миру среди преподавателей, которые получают возможность заинтересовать широкую аудиторию в своем предмете. Инициатива TikTok #AzərbaycanMüəllimləri позволит преподавателям со всей страны открыть для себя новые способы самовыражения, и через простой и понятный каждому формат коротких видеороликов делиться знаниями по самым разным дисциплинам. Для преподавателей, только начинающих свой путь в TikTok, был проведен специальный обучающий вебинар, который помог им узнать про возможности платформы и научиться создавать видеоролики, которые привлекут внимание сообщества.

К участию в конкурсе приглашаются школьные учителя и преподаватели вузов и колледжей, которые уже создают контент в TikTok или готовы завести аккаунт на платформе.

- С 5 мая по 1 июня преподавателям будет необходимо будет выкладывать обучающие видеоролики по тематике своего предмета.

- Важно, чтобы ролики длились не менее 30 секунд, а при их публикации использовался официальный хештег конкурса #AzərbaycanMüəllimləri.

- Победителями станут преподаватели, чьи познавательные ролики, соответствующие условиям конкурса, получат наибольшее количество просмотров. Победители получат смартфоны iPhone 16 Pro, которые помогут им создавать еще более качественный контент.

«Мы видим стабильно растущий интерес сообщества TikTok в Азербайджане к познавательному контенту. Также мы видим, что в стране есть множество талантливых преподаваталей, которые уже освоили TikTok, и уверены, что здесь еще много учителей с отличным потенциалом для развития на платформе. Мы организуем первый конкурс #AzərbaycanMüəllimləri, чтобы помочь преподавателям раскрыть свои таланты и начать делиться знаниями с широкой аудиторией. Уверены, что наше местное сообщество примет активное участие в новой инициативе, и в TikTok появится еще больше качественного и полезного контента», - отмечает руководитель операционного отдела TikTok в Азербайджане, Турции, Восточной Европе и Центральной Азии Мелис Чаглар.

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