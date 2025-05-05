На суде по делу представителей бывшего сепаратистского режима обнародованы протоколы, связанные с резней в Баллыгая

На сегодняшнем заседании суда по делу представителей бывшего сепаратистского режима в Карабахе обнародованы протоколы, связанные с резней 28 августа 1992 года в селе Баллыгая Геранбойского района.

Как сообщает Report, согласно документам, жители села Нагдалы Лачынского района после оккупации района временно поселились в палатках на окраине Гюлистанского леса у села Баллыгая.

28 августа 1992 года примерно в пять часов ночи они подверглись обстрелу из огнестрельного оружия общеопасным способом со стороны вооруженных сил Армении. В результате 24 человека были убиты, 9 получили ранения. Среди погибших 7 человек были моложе 18 лет, 4 человека старше 60 лет, всего 13 женщин и 11 мужчин.

Согласно протоколу осмотра места происшествия, вынужденные переселенцы из Лачынского района поселились в строении, называемом "финский дом", и в 4 палатках. Обстрел в ту ночь вели примерно 9 армянских военнослужащих из огнестрельного оружия общеопасным способом.

После обстрела палатки, в которых они жили, были сожжены. "Финский дом" полностью сгорел, внутри него обнаружены тела одной женщины и 6 детей, в одной палатке - 6 тел, во второй - 4 тела, в третьей - 1 раненый ребенок и 2 тела, в четвертой - 2 тела и 2 раненых ребенка, возле трактора марки "Беларусь" - 3 тела.