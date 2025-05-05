Эрдоган: Турция не позволит втянуть Сирию в новый конфликт

Турция не позволит втянуть Сирию в новый конфликт, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, вмешиваясь во внутренние дела Сирии посредством определенных групп в этой стране, «Израиль нарушает международное право».

«Анкара внимательно следит за тем, какие шаги Израиль предпримет или планирует предпринять в отношении Турции», - добавил он.

Говоря об успехах Турции в сфере оборонпрома, он отметил, что Турция стала «яркой звездой» на мировой арене благодаря собственным разработкам и отечественному производству в оборонной промышленности. «Турецкие беспилотные летательные аппараты, системы обороны и прорывы страны в области коммуникаций достигли уровня, который изменит историю войн», -заявил он.

Источник: Anadolu