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Премьер Беларуси едет с официальным визитом в Азербайджан

First News Media09:47 - Сегодня
Премьер Беларуси едет с официальным визитом в Азербайджан

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился с официальным визитом в Азербайджан.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Во время визита запланирована встреча А.Турчина с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также переговоры с премьер-министром Али Асадовым один на один и в расширенном составе.

Глава белорусского правительства также примет участие в Белорусско-азербайджанском бизнес-форуме, по итогам которого планируется подписание ряда контрактов.

Кроме того, А.Турчин посетит ряд объектов в Баку, в том числе магазин белорусских продовольственных товаров торговой сети Belaruski, совместное предприятие по сборке лифтов на ООО Vertus Engineering Со. и подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Совместно с Али Асадовым планируются осмотр разрушенных и восстанавливаемых объектов в городе Физули, посещение Агдамского промышленного парка, где в дар Службе восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах передадут коммунальную машину МАЗ-5907С2-012.

Главы правительств Беларуси и Азербайджана также планируют осмотреть территорию будущего агрогородка в районе села Гызыл Кенгерли.

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