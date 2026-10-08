Токаев: Центральная Азия и Азербайджан стали центрами роста

Центральная Азия и Азербайджан сегодня являются центрами экономического роста и геополитического взаимодействия в Евразии.

Как сообщает Report, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на 8-й Консультативной встрече глав государств стран Центральной Азии и Азербайджана.

По словам Токаева, благодаря мудрости и единству братских народов регион сохраняет мир и согласие.

«Сплоченность, взаимная поддержка и доверие стали нашей общей стратегической опорой, позволяющей вместе отвечать на вызовы времени», — отметил он.

Президент Казахстана подчеркнул, что на фоне роста геополитической напряженности, трансформации системы международных отношений и усиления разделительных линий эта тенденция приобретает особое значение.

«Поэтому важно сделать все возможное, чтобы наш регион и впредь оставался пространством мира, стабильности и устойчивого развития», — заявил Токаев.