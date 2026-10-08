Селин Дион упала на сцене во время концерта в Париже - ВИДЕО

Канадская певица Селин Дион упала на сцене во время концерта в Париже, однако быстро поднялась и продолжила выступление.

Инцидент произошел во время исполнения песни Dans un autre monde. Артистка поскользнулась, при этом причиной падения могла стать одежда звезды - брюки певицы, предположительно, зацепились за каблук. Певица быстро поднялась и продолжила выступление, словно ничего не произошло.

Отметим, что возвращение Селин Дион на сцену стало одним из самых ожидаемых событий в музыкальном мире. В сентябре 2026 года певица впервые за шесть лет дала полноценный концерт, открыв серию выступлений в парижской Plenitude Arena. В программу вошли 25 песен, а само шоу продолжалось более двух часов.

В последние годы артистка была вынуждена сократить концертную деятельность из-за синдрома мышечной скованности - редкого неврологического заболевания, о котором она сообщила в 2022 году. Серия концертов Céline Dion Paris 2026-2027 продолжится в Париже до мая 2027 года.