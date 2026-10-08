Три дня назад в Карабахе были обнаружены останки 16 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом судебной археологии Института археологии и антропологии НАНА Акиф Гулиев на панели в рамках IV Международной конференции в формате Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.

По его словам, в ходе исследований, проводимых на освобожденных территориях, на сегодняшний день обнаружены фрагменты костей приблизительно 1000 человек:

"В настоящее время ведутся работы по установлению их личностей. Даже в ходе исследовательских работ наряду с массовыми захоронениями обнаруживаются и единичные человеческие останки. Фактически человеческие останки обнаруживаются в виде отдельных фрагментов".