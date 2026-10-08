 Ильхам Алиев: Товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии в прошлом году вырос более чем на 50 процентов | 1news.az | Новости
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Ильхам Алиев: Товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии в прошлом году вырос более чем на 50 процентов

Редакция 1news10:57 - Сегодня
Ильхам Алиев: Товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии в прошлом году вырос более чем на 50 процентов

В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии вырос более чем на 50 процентов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на 8-й Консультативной встрече глав государств Азербайджана и Центральной Азии в городе Туркменбаши.

«Сегодня в нашей стране активно работают более 400 компаний с капиталом из стран Центральной Азии. В последние годы были созданы совместные инвестиционные фонды Азербайджана с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Капитал каждого из этих фондов исчисляется сотнями миллионов долларов», - подчеркнул глава государства.

Президент Азербайджана отметил необходимость активнее использовать возможности этих инвестиционных фондов, прежде всего для реализации совместных проектов, создания новых производств и расширения промышленной кооперации. «Нужно не только увеличивать взаимную торговлю, важно вместе инвестировать, производить и выходить на внешние рынки», - добавил он.

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