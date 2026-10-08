Сердар Бердымухамедов: Присоединение Азербайджана к заседанию глав государств СНГ стало закономерным результатом

Сегодня на заседании глав государств СНГ мы впервые встречаемся в шестистороннем формате.

Приветствую уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева и поздравляю его с этим знаковым событием.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на открытии Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая проходит 8 октября в Авазе.

Президент Туркменистана отметил важность присоединения Азербайджана к встрече.

«Присоединение Азербайджана, на наш взгляд, стало важнейшим и закономерным результатом многолетнего встречного движения наших государств, осознанием важности укрепления уз братства, добрососедства, сотрудничества и отражения и укрепления наших народов — вместе, рука об руку идти по пути развития и прогресса», — отметил Сердар Бердымухамедов.