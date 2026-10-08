Алла Пугачева вновь столкнулась с проблемами со здоровьем - ФОТО

Российская певица Алла Пугачева обеспокоила поклонников, появившись на публике с зафиксированной левой рукой.

Фотографии 77-летней примадонны российской эстрады были сделаны в Лимасоле на Кипре, где она встретилась с поклонником Егором Вильмсом. На опубликованных кадрах видно, что рука исполнительницы зафиксирована специальным ортезом.

При этом ни сама А. Пугачева, ни ее супруг М. Галкин пока не сообщали, что именно произошло, и не комментировали характер травмы.

В последние годы певица неоднократно сталкивалась с проблемами со здоровьем. Ранее сообщалось, что после падения она получила перелом ноги и тазобедренного сустава - артистке потребовались операция и длительная реабилитация.

Напомним, что в 2022 году Алла Пугачева вместе с супругом, юмористом Максимом Галкиным и детьми-близнецами Лизой и Гарри переехала в Израиль, откуда после возобновления палестино-израильского конфликта переселилась с семьей на Кипр.

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