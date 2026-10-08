Утренние пробки в столице: актуальная ситуация на дорогах - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

4. Проспект Бабека, в направлении центра;

5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

7. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

11. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра.