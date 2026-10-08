Прошло 6 лет со дня очередного ракетного обстрела Гянджи

Сегодня, 8 октября исполняется шесть лет со дня третьей ракетной атаки армянских вооруженных сил на Гянджу и второго обстрела города Барда.

Грубо нарушив нормы и принципы международного права и продолжая учинять террористические акты против мирного населения Азербайджана, 8 октября 2020 года около 4 часов утра армянские подразделения в очередной раз подвергли Гянджу ракетным ударам.

В результате вражеской атаки на город был нанесен серьезный ущерб нескольким гражданским объектам, жилому зданию, одному автомобилю.

К счастью, на этот раз никто из мирного населения не пострадал.

Азербайджанская армия предприняла адекватные меры, нанеся сокрушительные удары по врагу.

В целом, в период 44-дневной войны в результате обстрелов Гянджи ракетами и тяжелой артиллерией 4, 5, 8, 11 и 17 октября погибли 26 мирных жителей, 175 человек получили ранения. Был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

Также 8 октября армянские вооруженные силы в очередной раз подвергли обстрелу город Барда.

В результате артиллерийского обстрела из комплекса «Точка-У» был нанесен серьезный ущерб гражданским лицам и инфраструктуре.

Бардинский район и центр города четырежды (5, 8, 27 и 28 октября) подвергались ракетным обстрелам и артиллерийским атакам ВС Армении. В результате погибли 29 человек, ранения получили 112 человек, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.

Следует отметить, что в период 44-дневной Отечественной войны зона боевых действий была расположена в значительном отдалении от городов Гянджа и Барда.

Это свидетельствует о том, что Армения и сепаратисты преднамеренно и целенаправленно наносили удары по мирным городам Азербайджана.

Тем самым, армянская сторона грубо нарушала нормы и принципы международного права, в частности, Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, а также решений и резолюций Совета Безопасности ООН.

Всего во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 гражданских лица, в том числе 12 детей и 27 женщин. Еще, 444 человека получили ранения, в том числе 67 детей и 109 женщин. В общей сложности было повреждено 12 292 объекта и 288 транспортных средства, а также 1 018 фермерских хозяйств.