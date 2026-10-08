ВОЗ сообщила о тысячах предполагаемых случаев чумы в мире ежегодно

Тысячи предполагаемых случаев заболевания чумой ежегодно фиксируются в разных странах мира.

Об этом заявила директор по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Ежегодно в мире фиксируются тысячи предполагаемых случаев заболевания чумой», — сказала она на брифинге в штаб-квартире организации в Женеве.

По словам Ван Керкхове, в период с 2019 по 2025 год 10 стран проинформировали организацию почти о 4 тыс. предполагаемых случаях чумы среди людей и 423 летальных исходах. Она отметила, что речь идет как о бубонной, так и о легочной форме заболевания. Представитель ВОЗ подчеркнула, что чума вызывается бактерией и поддается лечению антибиотиками.