Крушение самолета в Калифорнии: что известно?

Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета недалеко от муниципального аэропорта Петалумы в штате Калифорния.

Об этом сообщил представитель местной полиции Зилверио Ривера.

«Пожарные расчеты города потушили огонь примерно через три минуты после прибытия на место происшествия. После ликвидации возгорания мы обнаружили в самолете тела двух погибших», — приводит его слова телеканал CBS News.

По предварительным данным, самолет Van's RV-7A потерпел крушение вскоре после взлета на территории поля для гольфа, расположенного рядом с аэропортом. На борту находились два человека, их личности пока не установлены.

Управление гражданской авиации США начало расследование обстоятельств происшествия.