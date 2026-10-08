Ильхам Алиев: Азербайджано-туркменские отношения в последние годы развиваются динамично

Азербайджано-туркменские отношения в последние годы развиваются динамично.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на 8-й Консультативной встрече глав государств Азербайджана и Центральной Азии в городе Туркменбаши.

Подчеркнув, что с прошлого года состоялось уже пять визитов на высшем уровне, глава государства отметил: «Это отражает интенсивность нашего политического диалога и взаимное стремление к дальнейшему укреплению двусторонних связей».

Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул строительство мечети в городе Физули по инициативе Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

«В прошлом году мы вместе приняли участие в закладке ее фундамента. Этот дар братского Туркменистана нашей стране является еще одним свидетельством дружбы и духовной близости наших народов», – добавил глава государства.