Зия Ага получил награду за лучшую мужскую роль на международном театральном фестивале - ФОТО

Азербайджанский актер Зия Ага удостоен награды в номинации «Лучший исполнитель мужской роли» на IV Международном театральном фестивале TEATR ALL, который прошел в Астане, Казахстан.

Как сообщает M.Teatr в социальных сетях, артист получил награду за исполнение роли Артура в спектакле «Овод», поставленном по мотивам одноименного романа английской писательницы Этель Лилиан Войнич.

Фестиваль TEATR ALL в этом году был посвящен 75-летию народной артистки Казахстана, выдающейся актрисы театра и кино Меруерт Утекешевой. Он проходил с 1 по 7 октября и объединил театральные коллективы из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана.

Спектакль «Овод» представил независимый азербайджанский театр M.Teatr, постановку осуществил народный артист Азербайджана Видади Гасанов. Отметим, что роман «Овод» рассказывает о судьбе Артура Бертона, чья жизнь меняется после предательства и разочарования. Герой возвращается под именем Овода и становится революционером, борющимся за свободу и свои убеждения.