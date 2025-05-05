Пакистан запросил экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Джамму и Кашмире

Пакистан направил официальное обращение в Совет Безопасности ООН с просьбой о проведении экстренного закрытого заседания в связи с обострением ситуации в Джамму и Кашмире, а также ростом напряженности в отношениях с Индией.

Как сообщает постоянное представительство Пакистана при ООН в письменном заявлении, текущая ситуация представляет угрозу для региональной и международной безопасности.

«Обострение напряженности между Индией и Пакистаном, а также ситуация в Джамму и Кашмире угрожают миру и стабильности в регионе и за его пределами», - говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что после заседания ожидается брифинг постоянного представителя Пакистана при ООН Асима Ифтихара Ахмеда.

Экстренное заседание Совбеза запланировано на 5 мая в 15.00 по местному времени.

Источник: Anadolu