Азербайджанские морпехи провели тактические учения – ФОТО - ВИДЕО

Подразделения морской пехоты Военно-морских сил Азербайджана провели тактические учения с боевой стрельбой, в соответствии с планом подготовки текущего года, сообщает Министерство обороны.

В соответствии со сценарием учений, подразделения, поднятые по тревоге, были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения.

На следующем этапе морские пехотинцы, согласно плану передвижения, выполнили задачи по скрытному, быстрому и замаскированному выдвижению к рубежу атаки уничтожению живой силы и техники условного противника, а также захвату его позиций и установлению контроля над путями снабжения.

В ходе учений также были проведены мероприятия по организации комендантской службы и системы подвижного патрулирования на территории размещения подразделения, а также ночные занятия.

Тактические учения, проведенные с целью поддержания высокого уровня боеспособности морской пехоты и дальнейшего совершенствования теоретических и практических навыков личного состава, завершились успешным выполнением поставленных задач.