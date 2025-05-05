5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права людей с ограниченными возможностями.

Свою историю эта дата ведет с 1992 года, когда 5 мая люди с ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение равных прав лиц из уязвимых групп и против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями. С того времени подобные мероприятия стали традиционными и также проводятся 5 мая.

Цель сегодняшней даты — обратить внимание широкой общественности на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями, ведь очевидно, что их права на трудоустройство, доступное образование и инфраструктуру очень часто не соблюдаются даже в экономически развитых странах, не говоря уже о других. К тому же люди с ограниченными возможностями в несколько раз чаще подвергаются насилию.

Равные права со всеми и возможности пообещал людям с ограниченными возможностями Кофи Аннан, будучи еще Генеральным секретарем ООН. 13 декабря 2006 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила Конвенцию о правах инвалидов, а 3 мая 2008 года она вступила в силу. Конвенцию ратифицировали 143 государства. Этот международный документ призван защитить права миллиарда человек с ограниченными возможностями, покончить с их дискриминацией и дать возможность участвовать инвалидам в жизни общества и в принятии решений.

Азербайджан ратифицировал Конвенцию в январе 2009 года. В соответствии с этой Конвенцией в 2018 году в нашей стране принят новый Закон «О правах лиц с инвалидностью», а также ряд других законодательных актов. В нашей стране ведутся работы по созданию современной инфраструктуры реабилитации и социального обслуживания лиц из этой категории, их реабилитации и активной интеграции в общество, а также повышению возможностей занятости, развитию их творческого потенциала, обеспечению инклюзивности и пр.

Источник: АЗЕРТАДЖ