Оппозиционная фракция «Честь имею» готова начать импичмент в отношении Пашиняна

Вторая по численности оппозиционная фракция парламента Армении «Честь имею» готова начать процесс выражения недоверия премьеру страны Николу Пашиняну.

Об этом заявил глава фракции Айк Мамиджанян.

С предложением начать процесс импичмента ко всем депутатам парламента обратились оппозиционные деятели Нарек Малян и Эдгар Казарян.

«Подтверждаем, что на данный момент самый вероятный путь достижения смены власти — процесс выражения недоверия премьер-министру. Чтобы не усложнять его излишними политическими побуждениями, заявляем, что на данный момент у нас нет кандидата в премьер-министры. Выражаем готовность без каких-либо предусловий обсудить вопрос кандидата и инициировать процесс выражения недоверия премьер-министру», - заявил Мамиджанян, передают армянские СМИ.

По его словам, под этим заявлением подписались все шесть депутатов фракции.

Для начала процесса инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107. Суммарно оппозиционные фракции — «Армения» и «Честь имею» — имеют 34 депутатов. У правящей партии «Гражданский договор» - 69 мандатов. Еще четыре депутата обладают независимым статусом.