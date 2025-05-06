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Опрос: Около 86% армян хотят ознакомиться с проектом мирного договора до подписания

First News Media14:41 - Сегодня
Опрос: Около 86% армян хотят ознакомиться с проектом мирного договора до подписания

Около 86% граждан Армении считают, что должны ознакомиться с проектом мирного договора с Азербайджаном до его подписания.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного армянским представительством Gallup International Association и представленного на пресс-конференции 6 мая.

Респондентам задали вопрос: «Должны ли граждане ознакомиться и выразить согласие с пунктами проекта мирного соглашения с Азербайджаном до его подписания?»

Как сообщил глава представительства Арам Навасардян, 73% ответили «однозначно да», еще 13% — «скорее да». Таким образом, около 86% опрошенных выступили за предварительное ознакомление с документом. Против этой идеи высказались 5,3% («скорее нет») и 6,5% («однозначно нет»). Затруднились с ответом 2,1% участников опроса.

Исследование было проведено среди 1101 респондента в период с 29 апреля по 2 мая.

Напомним, что 13 марта стало известно, что Армения и Азербайджан завершили переговоры по согласованию текста мирного договора. Последними согласованными пунктами стали взаимный отказ от размещения сил третьих стран на общей границе и отказ от подачи исков в международные судебные инстанции.

Источник: Sputnik-Армения

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