Кадыров заявил, что попросился в отставку

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что попросил освободить его от занимаемой должности.

Об этом пишет ИА «Чечня сегодня».

В ходе беседы с журналистами Кадыров прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени уйти в отставку.

«Сам прошу, чтобы меня освободили от должности. <...> Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — сказал глава республики.

При этом он не уточнил, к кому именно он обратился с соответствующей просьбой.

Также во время разговора Кадыров порассуждал о возможном преемнике. Он выразил уверенность, что следующий глава Чечни будет иметь собственное видение и предлагать новые инициативы по развитию региона.

Источник: Газета.ру