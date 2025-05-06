Кадыров заявил, что попросился в отставку
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что попросил освободить его от занимаемой должности.
Об этом пишет ИА «Чечня сегодня».
В ходе беседы с журналистами Кадыров прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени уйти в отставку.
«Сам прошу, чтобы меня освободили от должности. <...> Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — сказал глава республики.
При этом он не уточнил, к кому именно он обратился с соответствующей просьбой.
Также во время разговора Кадыров порассуждал о возможном преемнике. Он выразил уверенность, что следующий глава Чечни будет иметь собственное видение и предлагать новые инициативы по развитию региона.
Источник: Газета.ру
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