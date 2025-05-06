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Из показаний потерпевшего, данных на суде по делу Варданяна: Я был ранен в результате снайперской пули, выпущенной остатками армянских вооруженных сил

First News Media17:25 - Сегодня
Из показаний потерпевшего, данных на суде по делу Варданяна: Я был ранен в результате снайперской пули, выпущенной остатками армянских вооруженных сил

На продолжившемся 6 мая судебном процессе над Рубеном Варданяном, гражданином Армении, обвиняемым в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики, заслушиваются показания потерпевших.

Садыг Бахшиев дал показания в качестве потерпевшего лица. В своем показании он сообщил, что получил ранение в результате снайперского обстрела, произведенного остатками армянских вооруженных сил на территории Агдеринского района. Полученная им травма относится к категории тяжелых.

В ходе судебного заседания также было оглашено заключение судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевшего.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

Источник: Азертадж

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