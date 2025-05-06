«Олег Бакинский» помещен под домашний арест

Состоялось очередное заседание суда по уголовному делу украинского миллионера Олега Крапивина (известный в криминальном мире как «Олег Бакинский») и Константина Кучера, арестованных в Азербайджане по обвинению в хулиганстве.

Как сообщает АПА, сегодня на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльнура Нуриева из-за ходатайства адвоката Олега Крапивина Хейрансы Бабаевой было объявлено о переносе заседания на более раннее время.

Адвокат ходатайствовала о замене меры пресечения в виде ареста на домашний арест в связи с серьезными проблемами со здоровьем Олега Крапивина. По её словам, обвиняемый должен проходить лечение из-за гипертонии.

Адвокат потерпевшего возразил против ходатайства, заявив, что нет препятствий для содержания Олега Крапивина в закрытом учреждении.

Государственный обвинитель оставил рассмотрение ходатайства на усмотрение суда.

Суд удовлетворил ходатайство. Олег Крапивин был освобожден из зала суда. Процесс будет продолжен 16 мая.

Отметим, «Олег Бакинский» в прошлом году был задержан полицией в Баку по обвинению в хулиганстве против гражданина России. Ему было предъявлено обвинение по ст. 221.3 УК (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопряженное с применением насилия к потерпевшему, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества). В его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Позднее ему было предъявлено обвинение по ст. 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК.

Вместе с «Олегом Бакинским» виновным по уголовному делу признан и Константин Кучер, занимавший в 2010-2011 годах должность заместителя министра оборонной промышленности Украины по вопросам авиации.