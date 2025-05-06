Избран новый канцлер Германии

В ФРГ завершился процесс транзита власти. Бундестаг избрал лидера христианских демократов Фридриха Мерца канцлером страны — но это произошло лишь со второй попытки.

Бундестаг большинством голосов со второй попытки избрал лидера христианских демократов Фридриха Мерца канцлером Германии. За него проголосовали 325 депутатов при необходимом для победы абсолютном большинстве в 316 голосов; против его назначения выступили 289 парламентариев.

Теперь Мерц и члены его кабинета должны получить грамоту о назначении от федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. После этого транзит власти, начавшийся после победы на досрочных выборах консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), будет окончательно завершен.