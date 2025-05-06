Задержанный в Азербайджане гражданин Узбекистана передан своей стране

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан о передаче для привлечения к уголовной ответственности гражданина этой страны Саидкамола Сатторбек оглу Уринбоева, 2000 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, С.С.Уринбоев, находившийся в международном розыске по обвинению в совершении на территории Узбекистана мошенничества с причинением ущерба в крупном размере, после установления его местонахождения был задержан в Азербайджане в феврале текущего года, в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

Решение об экстрадиции принято на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года. Указанное лицо было передано уполномоченному органу Узбекистана в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.