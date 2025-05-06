Хикмет Гаджиев провел встречу с руководителями медиа-субъектов - ФОТО

В Агентстве развития медиа проведена встреча под председательством помощника Президента Азербайджанской Республики – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Как сообщили в агентстве, во встрече принимали участие исполнительный директор Агентства развития медиа, члены Наблюдательного совета, руководители телевизионных каналов, информационных агентств, а также ряда ведущих печатных и онлайн-субъектов СМИ.

На встрече помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что в результате реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева, сегодня медиаресурсы стали активными участниками прогресса Азербайджана и процесса построения современного общества, расширили свои международные связи и возможности влияния в глобальном информационном пространстве, повысили собственную конкурентоспособность. Он обратил внимание на роль медиа в общественно-политической и культурной жизни, в развитии культуры и просвещения, подчеркнув, что на последующем этапе необходимо выстраивать эти функции в соответствии с требованиями новой эпохи. Хикмет Гаджиев констатировал важность информационной безопасности в условиях цифровой трансформации, поделился мыслями по вопросам взаимоотношений государства и СМИ, а также актуальным вопросам медиасферы.

Исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов рассказал о направлениях деятельности возглавляемой им структуры, реализуемых мероприятиях, результатах реформ в медиасфере и перспективах ее развития.

В ходе обсуждений было отмечено, что в рамках 150-летнего юбилея национальной печати планируется проведение различных мероприятий на международном и местном уровне, реализация программ развития в партнерстве с известными зарубежными медиаструктурами, а также других проектов, направленных на информирование общества об истории и современности азербайджанской прессы.

На встрече были заслушаны предложения руководителей СМИ, состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития медиасферы и современных вызовов.