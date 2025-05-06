Потерпевшие дали показания на суде над Рубеном Варданяном - ФОТО

6 мая продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на открытом судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья – Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

Перед началом допроса судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим их права и обязанности, предусмотренные законодательством, представил им состав суда, переводчиков, секретарей, государственных обвинителей и т. д.

Затем адвокат обвиняемого Рубена Варданяна Авраам Берман обратился и заявил, что при ознакомлении с протоколом заседания от 6 февраля 2025 года были выявлены основания для подачи апелляции в судебную коллегию. Адвокат отметил, что в протоколе судебного заседания не отражены ходатайства защиты и что это вызывает обоснованные сомнения в том, что судебная коллегия не будет объективной и беспристрастной в этом деле. Поэтому адвокат подал апелляцию в суд.

Обвиняемый Рубен Варданян поддержал протест.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев, выразив отношение к протесту, сказал, что защита вправе озвучивать замечания относительно точности и полноты записи в протоколе судебного заседания. Однако невнесение каких-либо сведений в протокол судебного заседания не является основанием для подачи апелляции в судебную коллегию. Он также подчеркнул, что сторона защиты, прибегая к одним и тем же способам и методам, возражая по непонятной причине, хочет затянуть судебный процесс.

Принимая во внимание изложенное, Вюсал Алиев просил суд оставить протест без рассмотрения.

Участвовавшие в процессе потерпевшие просили суд не удовлетворять протест.

Суд удалился на совещание для рассмотрения ходатайства.

После совещания было оглашено решение суда относительно протеста стороны защиты. Согласно решению, протест был оставлен без рассмотрения.

Председательствовавший на заседании Зейнал Агаев, обосновывая решение, подчеркнул, что сторона защиты не представила в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской Республики конкретных доказательств относительно того, что рассматривающая дело судейская коллегия заинтересована в уголовном преследовании.

Затем потерпевшие дали показания.

Потерпевший Махир Гусейнов сказал, что получил ранение в результате падения рядом с ним артиллерийского снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями на территории села Сырхавенд Агдеринского района.

Отвечая на вопросы государственных обвинителей Фуада Мусаева и Тараны Мамедовой, потерпевший заявил, что в то время армянские военнослужащие регулярно обстреливали наши позиции, а также минировали наши территории. Минный терроризм Армении против Азербайджана продолжался. Иногда такие мины обнаруживались на путях снабжения.

Другой потерпевший – Мадат Рзаев отметил, что получил серьезные телесные повреждения при исполнении служебных обязанностей в Лачинском районе. «Мы не могли видеть их полностью, потому что находились за высотами. Но они использовали тяжелую артиллерию, чтобы поразить наши пути снабжения», – добавил он.

Потерпевший Мехман Гасанов показал, что получил ранение в селе Моллалар Агдамского района. По его словам, в день происшествия он занимался земляными и строительными работами в рамках дорожного строительства. Внезапно он услышал звуки выстрелов, и в результате разрыва снаряда, упавшего примерно в 80 метрах от него, получил ранение в область правого колена. Благодаря помощи находившихся поблизости людей он был доставлен в Агдамскую центральную районную больницу.

Потерпевший Сеймур Гараев сообщил, что во время боевых действий, которые велись с направления села Паправенд Агдамского района в направлении села Джанятаг Агдеринского района, он получил черепно-мозговую травму в результате разрыва рядом с ним минометного снаряда, выпущенного остатками вооруженных сил Армении и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

В свою очередь потерпевший Садыг Бахиев отметил, что получил тяжелое ранение в результате очередной провокации армянских военнослужащих. По его словам, в результате данного инцидента его сослуживцы были убиты или ранены. Сам он получил ранение в результате вражеского снайперского выстрела.

Потерпевший Джасарет Гасанзаде в своих показаниях сказал, что в Агдеринском районе в результате падения и разрыва рядом с ним управляемой противотанковой ракеты типа «Фагот», выпущенной остатками вооруженных сил Армении и армянскими незаконными вооруженными формированиями, он и его сослуживец – гизирь Акиф Кёроглуев получили ранения.

«В момент моего ранения на этой же территории были ранены мои сослуживцы – солдаты Гусейн Бабаев и Амин Алескеров, а командир группы Физули Мамедов погиб», - добавил он.

Потерпевший Гасан Гулиев сообщил, что был ранен в направлении села Сырхавенд Агдамского района, получив черепно-мозговую травму и травму ноги.

В ходе судебного заседания также были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевших.

Очередное судебное заседание назначено на 13 мая.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.