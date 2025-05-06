Трамп предложил премьер-министру Канады присоединить страну к США

Американский президент Дональд Трамп предложил непосредственно премьер-министру Канады Марку Карни присоединить страну к США на правах 51-го штата.

В ответ Карни повторил, что Канада не продается. Он добавил, что власти страны рассматривают экономические отношения с Вашингтоном как партнерство. Премьер-министр подчеркнул, что Оттава намерена углублять сотрудничество между странами, в том числе в сфере безопасности и обороны.

«Время покажет, но я всегда говорю: никогда не говори "никогда". Многие вещи, которые казались невозможными, в итоге стали возможными – и исключительно в дружеской атмосфере», – ответил Трамп (цитата по «РИА Новости»).

В феврале Трамп заявил, что Канаде следует стать новым штатом США для сохранения низких налогов, военной защиты и избавления от торговых пошлин. До этого президент США отмечал, что канадцы смогли бы значительно сэкономить на налогах и обороне, если бы их страна стала американским штатом.

Источник: Ведомости