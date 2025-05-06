«Худой и злой»: Армия США переходит к новому формату

Министр обороны США Пит Хегсет отдал приказ о сокращении высшего офицерского состава армии США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, это может привести к конфликту с Конгрессом, который должен одобрить любые подобные изменения. Уточняется, что Хегсет призвал сократить 20 процентов четырехзвездных должностей в действующих вооруженных силах, 20 процентов всех генералов в Национальной гвардии и еще как минимум на 10 процентов сократить число генералов и адмиралов.

По словам шефа Пентагона, предлагаемые изменения стали результатом «обдуманного процесса», проведенного совместно с Объединенным комитетом начальников штабов, и направлены на максимальное повышение готовности и эффективности военных к потенциальному конфликту.

Министр подчеркнул, что американская армия должна быть «худой и злой», чтобы противостоять грядущим вызовам. «Больше генералов и адмиралов не равно большему успеху», — заключил он.

Ранее стало известно об изменениях в поведении Хегсета после скандалов с утечками информации и внутренних конфликтов в оборонном ведомстве. Отмечается, что министр становится «непредсказуемым» и кажется все более «неуверенным» в своей работе и положении в администрации.

Источник: Лента.ру