В США запустили программу самодепортации с вознаграждением

Администрация президента США Дональда Трампа готова заплатить по 1 тыс. долларов в виде вознаграждения нелегальным иммигрантам, которые решат добровольно покинуть страну.

Как передает «Интерфакс», об этом сообщает министерство внутренней безопасности США.

«Самостоятельная депортация — оптимальный, максимально безопасный и требующий минимальных затрат способ покинуть США, избежав ареста, если вы находитесь в стране нелегально», — приводит министерство слова главы ведомства Кристи Ноэм.

«Министерство предлагает оплатить проезд и выплатить вознаграждение через мобильное приложение CBP Home за возращение домой. Каждый нелегальный иммигрант, воспользовавшийся этим приложением для самодепортации, после подтверждения в нём факта возвращения на родину, получает вознаграждение в размере $1 тыс.», — говорится также в пресс-релизе.