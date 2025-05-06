Трамп ставит науку под замок: «опасные» вирусные опыты — вне закона

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий финансирование на федеральном уровне исследований, связанных с приобретением вирусами новых и патологических функций.

«Многие люди считают, что [эти] исследования стали одной из ключевых причин пандемии COVID, поразившей нас в последнее десятилетие. Этот указ, прежде всего, предоставляет новые мощные инструменты для обеспечения соблюдения запрета на федеральное финансирование [такого рода] исследований за рубежом. Он также усиливает другие механизмы надзора, связанные с этим вопросом, и формирует общую стратегию для обеспечения того, чтобы биомедицинские исследования в целом проводились безопасно и таким образом, чтобы в конечном итоге в большей степени защитить здоровье людей», - рассказал Трампу во время подписания сотрудник Белого дома в Овальном кабинете.

«Это очень важно. [Если бы этот указ был подписан ранее], могло бы быть так, что у нас не было бы той проблемы, которая появилась», - подчеркнул глава государства, говоря о пандемии.

Как пояснили в Белом доме, речь идет о такого рода исследованиях в Китае, Иране и других странах, а также разработках, которые могут вызвать новую пандемию. Указ «резко понизит вероятность инцидентов в лабораториях, <...> как это было в случае с исследованием коронавирусов летучих мышей, проводившимся в Китае организацией EcoHealth Alliance и Уханьским институтом вирусологии», утверждали в Белом доме.

Источник: ТАСС