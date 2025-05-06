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В Иреване подожгли машину, принадлежащую семье члена Совета старейшин от оппозиции

First News Media09:56 - Сегодня
В Иреване подожгли машину, принадлежащую семье члена Совета старейшин от оппозиции

Ночью в Иреване подожгли автомобиль, принадлежащий семье члена Совета старейшин от блока «Мать Армения» Геворка Степаняна.

Об этом сообщил руководитель одноименной фракции Манук Сукиасян, передают армянские СМИ.

По его словам, машина находилась во дворе дома Степаняна на улице Мкртыча Седракяна. Пожар начался около 04:30. Семью разбудил громкий звук — неизвестные разбили окно и подожгли салон. К счастью, никто не пострадал.

Сукиасян возложил ответственность за произошедшее на действующую власть.

В свою очередь, лидер блока «Мать Армения» Андраник Теванян заявил, что пожарные уже завершили работы на месте происшествия. Он подчеркнул, что Степанян — неконфликтный человек, у него нет личных врагов.

По мнению Теваняна, случившееся носит явно политический характер и является формой давления.

Напомним, что 29 апреля между представителем блока «Мать Армения» Месропом Манукяном, активистом Артуром Чахояном и главой административного района Нор Норк Тиграном Тер-Маркаряном произошел конфликт. В частности, оппозиционеры облили йогуртом плакат с изображением префекта, и все эти действия сопровождались оскорблениями.

Чахоян также утверждал, что ранее Тер-Маркарян оскорбил его по телефону. 30 апреля Тер-Маркарян применил силу в отношении активиста Артура Чахояна, который в результате попал в больницу с гематомой и травмой головы.

По факту избиения активиста СК инициировал уголовное преследование в отношении четырех лиц - префекта и трех его подчиненных. Самих активистов обвинили в хулиганстве.

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