В Армении футбол стал способом уклонения от службы в армии

В Армении шестьдесят восемь граждан были освобождены от службы в армии благодаря регистрации в футбольном клубе ЦСКА.

Об этом сообщает газета «Жоховурд».

По информации издания, оформление в клуб, созданный в 2019 году под эгидой Федерации футбола Армении, стало своеобразным способом избежать призыва.

В ответ на запрос газеты в Министерстве образования, науки, культуры и спорта подтвердили, что с 2019-го по 2025 год от военной службы были освобождены 68 футболистов.

В частности, в 2019 и 2020 годах по 6 человек, в 2021-м — 18, 2022-м — 15, 2023-м — 14 и в 2025-м — 9.

Прием документов в этом году еще продолжается. В среднем ежегодно освобождаются от службы 11 человек.