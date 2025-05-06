Иран объяснил задержку исполнения приговора за нападение на посольство Азербайджана

Для исполнения приговора в судебной системе Ирана необходимо завершение всех соответствующих процедур, этот вопрос регулируется на основании особой жалобы.

Об этом заявил журналистам в Баку замминистра иностранных дел Ирана, глава Центра политических и международных исследований (IPIS) Саид Хатибзаде, сообщает AПA.

«Нападение на посольство Азербайджана стало трагическим и неприятным для обоих народов событием. По этому инциденту как полиция, так и судебные органы провели масштабное расследование. Но, несмотря на это, ситуация способствовала сближению двух народов. Обе стороны предприняли шаги для возобновления отношений. Для исполнения приговора в судебной системе Ирана необходимо завершение всех соответствующих процедур. Этот вопрос регулируется на основании особой жалобы, и посольство Азербайджана в Иране следит за ним. Уверен, справедливость восторжествует, и приговор будет приведен в исполнение», - сказал он.

Напомним, что 27 января 2023 года вооруженный автоматом Калашникова террорист Ясин Хусейнзаде совершил нападение на посольство Азербайджана, в результате чего был убит начальник службы безопасности посольства и ранены два человека. Вскоре он был арестован, суд в Иране вынес ему смертный приговор.

После произошедшего посольство Азербайджана прекратило свою деятельность в Иране и возобновило работу в июле прошлого года по новому адресу. Решение об этом было принято по итогам переговоров между официальными Баку и Тегераном.