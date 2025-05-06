Еврокомиссия подготовила 17-й пакет санкций против РФ

Европейская комиссия подготовила 17-й пакет санкций против России. В нем предлагается усилить ограничения против российского "теневого нефтяного флота", а именно - вдвое увеличить количество подсанкционных кораблей.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Так, в санкционный список предлагают добавить 60 физических и юридических лиц и 150 кораблей. Таким образом, общий перечень санкционных кораблей может вырасти до более чем 300.

Окончательное решение о введении новых ограничений или отказа от этого шага примут министры иностранных дел ЕС 20 мая в Брюсселе.