 Турецкая разведка предотвратила отправку заминированных пейджеров в Ливан | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Турецкая разведка предотвратила отправку заминированных пейджеров в Ливан

First News Media11:47 - Сегодня
Турецкая разведка предотвратила отправку заминированных пейджеров в Ливан

Турецкая разведка в сентябре 2024 года предотвратила отправку в Ливан груза с 1300 заминированными пейджерами, аналогичных тем, что взорвались в результате операции Израиля против движения «Хезболлах», сообщила во вторник турецкая газета Sabah.

«Национальное управление разведки (MİT) Турции получило сообщение о том, что в Стамбул должна прибыть партия пейджеров, аналогичных тем, что взорвались в Ливане (17-18 сентября - ред.). Речь шла о прибывшем из Гонконга 16 сентября рейсе с грузом весом в 850 килограмм, который планировали отправить в Ливан 27 сентября. В описании к грузу было указано, что это «кухонный комбайн», но саперы аэропорта Стамбула проверили его. Оказалось, что в коробках были 1300 пейджеров бренда Gold Apollo с зарядочными устройствами, 710 зарядок для ноутбуков, кабели и аккумуляторы», - пишет газета.

Груз передали на проверку криминалистам, которые выявили, что речь идет об аналогичных взорвавшимся пейджерах и рациях. «В блоке аккумуляторов было найдено взрывчатое вещество весом в три грамма, пейджеры могли взорваться при поступлении мощного сигнала... взрывчатку нашли и в зарядках для ноутбуков», - сообщает газета.

Вскоре после этого сотрудники аэропорта Стамбула подняли тревогу из-за еще одного самолета с грузом с Тайваня, который должны были отправить в Бейрут, но в результате проверок никакой взрывчатки обнаружено не было, отмечает издание. При этом владельца турецкой компании, принимающей груз, допросили, но подозрения в его отношении не подтвердились.

Экс-агенты израильской разведслужбы «Моссад» в интервью американскому телеканалу CBS News ранее рассказали, что операция началась за 10 лет до подрыва раций и пейджеров в сентябре 2024 года. По их словам, в рамках первого этапа в «Моссад» нашли способ установить взрывное устройство внутрь аккумуляторов раций, которые спецслужба произвела и продала через сеть иностранных подставных компаний ливанскому движению «по хорошей цене», не слишком высокой или подозрительно низкой. В общей сложности «Хезболлах» закупила у Израиля более 16 тысяч заминированных раций.

Чтобы установить взрывчатку в пейджеры, спецслужба увеличила размер оригинальной модели пейджера, однако добавила дополнительные характеристики, в том числе защиту от пыли и воды, чтобы убедить «Хезболлах» закупить их. В «Моссад» также подготовили видеоролики и брошюры о пейджерах, которые были выложены в интернет.

В разных районах Ливана 17 и 18 сентября 2024 года произошла детонация средств связи «Хезболлах», включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более 3 тысяч были ранены. Подрыв тайно заминированных устройств стал прелюдией к полномасштабной военной операции Израиля против «Хезболлах». В феврале израильский премьер Нетаньяху привез в подарок президенту США Дональду Трампу золотой пейджер как напоминание об операции против движения ливанских шиитов «Хезболлах».

Источник: РИА Новости

Поделиться:
248

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял премьер-министра Беларуси - ФОТО

Политика

Премьер-министр Беларуси прибыл в Физули - ФОТО

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 28° тепла

Экономика

Контракты почти на $19 млн заключены на Азербайджано-белорусском бизнес-форуме в ...

В мире

Армения и Греция обсудили расширение оборонного сотрудничества

Хегсет использовал несколько чатов в Signal для нужд Пентагона

ЕК намерена в июне предложить ограничить закупки ядерного топлива в РФ

Оппозиционная фракция «Честь имею» готова начать импичмент в отношении Пашиняна

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Зеленский отверг предложение Путина

Грузия жестко отреагировала на запуск рейсов в Сухуми

В Турции обнаружили следы самой древней цивилизации на Земле - ФОТО

МИД Турции: Утверждения о разрешении использовать наше воздушное пространство для самолета Нетаньяху являются ложными

Последние новости

Армения и Греция обсудили расширение оборонного сотрудничества

Сегодня, 14:22

Хегсет использовал несколько чатов в Signal для нужд Пентагона

Сегодня, 14:21

ЕК намерена в июне предложить ограничить закупки ядерного топлива в РФ

Сегодня, 14:20

Метро в Баку расширяется: Новые станции помогут разгрузить «20 Января» - ВИДЕО

Сегодня, 13:53

Moody’s повысило кредитный рейтинг АЖД

Сегодня, 13:51

Оппозиционная фракция «Честь имею» готова начать импичмент в отношении Пашиняна

Сегодня, 13:40

Пакистан отверг утверждения о причастности к теракту в Индии

Сегодня, 13:36

Мерц отказался от второго тура голосования на выборах канцлера ФРГ - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:30

$30 за стерилизацию: В Индонезии предложили стерилизовать бедных мужчин

Сегодня, 13:25

Премьер-министр Беларуси прибыл в Физули - ФОТО

Сегодня, 13:17

Проходит судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна

Сегодня, 13:16

Погода на среду: В Баку ожидается до 28° тепла

Сегодня, 13:05

В Азербайджане начался прием в первые классы русского сектора на новый учебный год

Сегодня, 12:06

Премьер-министр Беларуси посетил Аллею почетного захоронения - ФОТО

Сегодня, 12:00

Парламентская делегация ознакомилась с комплексом мечети шейха Зайда в Абу-Даби - ФОТО

Сегодня, 11:48

Турецкая разведка предотвратила отправку заминированных пейджеров в Ливан

Сегодня, 11:47

Премьер-министр Республики Беларусь посетил Парк Победы в Баку - ФОТО

Сегодня, 11:46

Новая Зеландия вводит «цифровой порог»: соцсети — с 16 лет и старше

Сегодня, 11:43

Назначен министр экономики Нахчыванской Автономной Республики

Сегодня, 11:41

Азербайджанский студент Фарид Агаев покоряет IT-сферу: От разработки нейросети до запуска новой социальной сети

Сегодня, 11:20
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50