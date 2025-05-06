Турецкая разведка предотвратила отправку заминированных пейджеров в Ливан

Турецкая разведка в сентябре 2024 года предотвратила отправку в Ливан груза с 1300 заминированными пейджерами, аналогичных тем, что взорвались в результате операции Израиля против движения «Хезболлах», сообщила во вторник турецкая газета Sabah.

«Национальное управление разведки (MİT) Турции получило сообщение о том, что в Стамбул должна прибыть партия пейджеров, аналогичных тем, что взорвались в Ливане (17-18 сентября - ред.). Речь шла о прибывшем из Гонконга 16 сентября рейсе с грузом весом в 850 килограмм, который планировали отправить в Ливан 27 сентября. В описании к грузу было указано, что это «кухонный комбайн», но саперы аэропорта Стамбула проверили его. Оказалось, что в коробках были 1300 пейджеров бренда Gold Apollo с зарядочными устройствами, 710 зарядок для ноутбуков, кабели и аккумуляторы», - пишет газета.

Груз передали на проверку криминалистам, которые выявили, что речь идет об аналогичных взорвавшимся пейджерах и рациях. «В блоке аккумуляторов было найдено взрывчатое вещество весом в три грамма, пейджеры могли взорваться при поступлении мощного сигнала... взрывчатку нашли и в зарядках для ноутбуков», - сообщает газета.

Вскоре после этого сотрудники аэропорта Стамбула подняли тревогу из-за еще одного самолета с грузом с Тайваня, который должны были отправить в Бейрут, но в результате проверок никакой взрывчатки обнаружено не было, отмечает издание. При этом владельца турецкой компании, принимающей груз, допросили, но подозрения в его отношении не подтвердились.

Экс-агенты израильской разведслужбы «Моссад» в интервью американскому телеканалу CBS News ранее рассказали, что операция началась за 10 лет до подрыва раций и пейджеров в сентябре 2024 года. По их словам, в рамках первого этапа в «Моссад» нашли способ установить взрывное устройство внутрь аккумуляторов раций, которые спецслужба произвела и продала через сеть иностранных подставных компаний ливанскому движению «по хорошей цене», не слишком высокой или подозрительно низкой. В общей сложности «Хезболлах» закупила у Израиля более 16 тысяч заминированных раций.

Чтобы установить взрывчатку в пейджеры, спецслужба увеличила размер оригинальной модели пейджера, однако добавила дополнительные характеристики, в том числе защиту от пыли и воды, чтобы убедить «Хезболлах» закупить их. В «Моссад» также подготовили видеоролики и брошюры о пейджерах, которые были выложены в интернет.

В разных районах Ливана 17 и 18 сентября 2024 года произошла детонация средств связи «Хезболлах», включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более 3 тысяч были ранены. Подрыв тайно заминированных устройств стал прелюдией к полномасштабной военной операции Израиля против «Хезболлах». В феврале израильский премьер Нетаньяху привез в подарок президенту США Дональду Трампу золотой пейджер как напоминание об операции против движения ливанских шиитов «Хезболлах».

Источник: РИА Новости